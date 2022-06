Résultat de la législative à Rixheim : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Rixheim dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 11:24

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Rixheim sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Rixheim. En direct 11:24 - Le député de Rixheim se dévoilera ce soir Si vous peinez à cerner les candidats finalistes de ce 2e épisode dans la circonscription de Rixheim, prenez le temps de consulter les programmes. Les 12 bureaux de vote fermeront à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultats des législatives 2022 à Rixheim - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Rixheim aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste Olivier Becht Ensemble ! (Majorité présidentielle) Nadia El Hajjaji Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Rixheim - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Rixheim

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Rixheim Olivier Becht (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 40,31% 50,48% Nadia El Hajjaji (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,32% 12,85% Pierre Pinto Rassemblement National 16,13% 18,52% Florian Colom Les Républicains 5,41% 2,80% Emmanuel Taffarelli Reconquête ! 4,48% 4,34% Régis Baschung Régionaliste 2,43% 1,97% Marie Odile Steimer Ecologistes 2,20% 1,90% André Chamy Divers 2,10% 2,07% Alexandre Barazi Ecologistes 1,91% 1,03% Amalia Nimeskern Ecologistes 1,67% 1,70% Lionel Oche Droite souverainiste 1,43% 1,54% David Dolui Divers gauche 1,01% 0,46% Salah Keltoumi Divers extrême gauche 0,60% 0,34% Participation au scrutin Circonscription Rixheim Taux de participation 42,10% 39,04% Taux d'abstention 57,90% 60,96% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,76% 0,81% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,33% 0,54% Nombre de votants 32 433 4 418

Le résultat du premier round de l' élection législative à Rixheim est maintenant officiel. À Rixheim, les 11317 électeurs rattachés à la 5ème circonscription du Haut-Rhin ont penché pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Attention, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale peut toujours basculer si les électeurs des 12 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Rixheim. L'abstention atteint 61% des habitants habilités à fréquenter les urnes au sein de la commune à l'échelle de la 5ème circonscription du Haut-Rhin. Dans la commune, Olivier Becht a collecté 50% des suffrages. Pierre Pinto (Rassemblement National) et Nadia El Hajjaji (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec 19% et 13% des voix.

Législatives 2022 à Rixheim : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens domiciliés à Rixheim seront incités à participer aux élections législatives comme partout en France. Le président de la République sera-t-il capable d'avoir la majorité à l'hémicycle au regard des votes qu'il a reçus dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 28.49% des suffrages au premier tour à Rixheim. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26.60% et 19.24% des suffrages. Le choix des administrés de Rixheim était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (54.93% des suffrages), laissant ainsi 45.07% des votes à Marine Le Pen.