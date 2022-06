Résultat de la législative à Rocroi : en direct

12/06/22 11:09

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 41,92% des suffrages au premier tour à Rocroi, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et celui qui fut le troisième homme lors de l'élection de 2022 avaient obtenu 21,58% et 13,21% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Rocroi avec 62,41% des suffrages, cédant par conséquent 37,59% des votes à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'approprier un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs habitant à Rocroi ( Ardennes ) seront incités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle comme tous les Français.