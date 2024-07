Résultat des législatives 2024 à Monthermé (08800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont trancher les supporters du Front populaire à Monthermé ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, l'attelage a obtenu plus de 28% des votes à l'échelle de l'Hexagone contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Monthermé, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 13,76% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 16,53% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 21 points gagnés en 2 ans par le Rassemblement national à Monthermé Le score obtenu par le Rassemblement national sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour cette élection du Parlement. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà avancé de 21 points ici entre 2022 et 2024. Si les reports de voix lui sont favorables, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur à Monthermé ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Monthermé, les résultats des dernières législatives aussi pertinents aujourd'hui ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux élections législatives 2024 sera ainsi très instructif. Contrairement à l'expérience de 2022, le RN a cette fois une probabilité de prendre la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Il y a deux ans, lors des législatives à Monthermé, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 20,45% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 46,08% pour Pierre Cordier (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains avec 73,06%. Pierre Cordier conservait donc son avance sur place.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Dimanche 30 juin, les habitants de Monthermé ont placé en tête Pauline Mester (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 41,68% des votes. Un résultat qui lui a permis de devancer Pierre Cordier (Divers droite) et Gilles Loyez (Front populaire) avec 35,63% et 13,76% des électeurs. Même première place concernant le vote de la 2ème circonscription des Ardennes, Pauline Mester glanant cette fois 40,83%, devant Pierre Cordier avec 30,15% et Gilles Loyez avec 18,09%.

19:21 - L'abstention inspectée à la loupe à Monthermé Pour comprendre le vote des habitants de cette commune, il faut également analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. À Monthermé, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 33,58%, plus bas de 15 points que celui des dernières européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, le taux d'abstention représentait en effet 48,76% des inscrits sur les listes électorales de Monthermé (08). Le taux d'abstention était de 45,12% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - À Monthermé, quel impact aura l'abstention sur les résultats des législatives 2024 ? À Monthermé, le taux de participation est immanquablement l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif 2024. Le taux de participation à Monthermé pour le premier tour des législatives 2024 était de 66,42%, dimanche dernier. Au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 518 personnes en âge de voter au sein de la commune, 73,85% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 74,51% au premier tour, ce qui représentait 1 131 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,39% au premier tour et 43,47% au second tour. Les incitations à faire "barrage" au Rassemblement national pourraient en effet ramener les habitants de Monthermé dans les isoloirs.

17:29 - Monthermé : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Monthermé, les citoyens se rassemblent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 1 257 logements pour 2 170 habitants, la densité de la ville est de 72 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 125 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 389 foyers fiscaux. Dans la ville, 14,88% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 32,59% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 29,03% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 929 € par an, la ville dévoile un taux de chômage de 21,21%, synonyme d'une situation économique instable. À Monthermé, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.