Résultat des législatives à Roquebrune-sur-Argens - Election 2022 (83380)

12/06/22 21:13

Résultat des législatives 2022 à Roquebrune-sur-Argens

Le résultat des élections législatives 2022 à Roquebrune-sur-Argens est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Var

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription du Var

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative à Roquebrune-sur-Argens. C'est la représentante Rassemblement National qui a amassé le plus de bulletins de votes parmi les 12796 habitants de Roquebrune-sur-Argens votant dans la 5ème circonscription du Var. Julie Lechanteux a ainsi recueilli 34% des suffrages. Elle précède Philippe Michel-Kleisbauer (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Robert Caraguel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent 30% et 12% des voix. La participation s'élève à 45% des citoyens inscrits dans les registres électoraux dans la commune au niveau de cette circonscription. Cependant, le résultat de la législative dans la 5ème circonscription du Var peut encore basculer si les électeurs des 6 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Roquebrune-sur-Argens.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Roquebrune-sur-Argens Julie Lechanteux Rassemblement National 36,10% 34,26% Philippe Michel-Kleisbauer Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,28% 29,98% Robert Caraguel Nouvelle union populaire écologique et sociale 12,09% 12,46% Baptiste Laroche Reconquête ! 10,75% 11,44% Jean-Marc Maurin Les Républicains 6,39% 4,15% Charles Malot Ecologistes 3,00% 3,42% Brigitte Auloy Droite souverainiste 1,81% 1,79% Joël Herve Ecologistes 1,28% 1,12% Rémi Kranzer Divers extrême gauche 0,68% 0,64% Nathalie Hollender Divers extrême droite 0,63% 0,74% Anne Des Accords Divers droite 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Roquebrune-sur-Argens Taux de participation 45,41% 45,05% Taux d'abstention 54,59% 54,95% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,24% 1,34% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62% 0,83% Nombre de votants 46 155 5 765

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Roquebrune-sur-Argens sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:48 - Du côté de la Nupes, les 10,73% de Jean-Luc Mélenchon à Roquebrune-sur-Argens font espérer La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera une des questions clés de ces élections législatives 2022, à Roquebrune-sur-Argens comme dans le reste du pays. Le député de Marseille avait obtenu 10,73% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,28% et 0,88% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un total estimé à 14,89% pour la Nupes. 16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Roquebrune-sur-Argens ? Les indications nationales des dernières heures se répercuteront probablement sur le résultat des législatives à Roquebrune-sur-Argens au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Pendant ce temps, le Rassemblement national a courru après les 20%. Or Marine Le Pen avait obtenu la première position à la dernière présidentielle à Roquebrune-sur-Argens avec 33,49% des suffrages exprimés, au 1er tour. Emmanuel Macron terminait deuxième à 25,59%, devançant Éric Zemmour à 13,55% et Jean-Luc Mélenchon à 10,73%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron terminait cette première bataille avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Roquebrune-sur-Argens ? L'un des facteurs principaux de ces législatives sera le niveau de participation à Roquebrune-sur-Argens. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 23,15% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 23,86% au premier tour. La guerre russo-ukrainienne serait de nature à avoir un impact sur les décisions que prendront les électeurs de Roquebrune-sur-Argens. 11:30 - À Roquebrune-sur-Argens quels étaient les chiffres de l'abstention à Roquebrune-sur-Argens en 2017 ? Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012. Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des consultations politiques précédentes. Cinq années plus tôt, lors des élections législatives, sur les 12 161 personnes en âge de voter à Roquebrune-sur-Argens, 44,77% avaient pris part au vote au premier tour, à comparer avec une participation de 39,98% pour le tour deux. 09:30 - Les législatives 2022 s'achèvent à 18 heures à Roquebrune-sur-Argens C'est donc parti pour ces élections législatives ! À Roquebrune-sur-Argens, il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les 11 candidats qui s'affrontent pour devenir député (soit à peu près autant que dans le reste du pays en moyenne). Les 12681 électeurs de Roquebrune-sur-Argens ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 15 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Législatives 2022 à Roquebrune-sur-Argens : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 33,49% des votes au premier tour à Roquebrune-sur-Argens. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 25,59% et 13,55% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Roquebrune-sur-Argens gratifiée de 56,13% des votes, laissant ainsi 43,87% des suffrages à Emmanuel Macron. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'approprier un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Comme partout en France, les 14 815 électeurs de Roquebrune-sur-Argens seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.