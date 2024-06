Résultat des législatives à Sainte-Maxime : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un vote de gauche évalué entre 8% et 10% à Sainte-Maxime pour ces législatives La Nupes ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en attirer le Front populaire ? Il y a quelques jours aux européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 6,01% à Sainte-Maxime. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle des Verts ou encore celle du PCF le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 10% sur place. Au cours du premier tour des législatives en 2022, à Sainte-Maxime, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 8,25% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective enfin avec les 11% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le Rassemblement national a vivement séduit à Sainte-Maxime en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau de la France, les résultats de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà glané 11 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 27% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Sainte-Maxime il y a trois semaines ? Le résultat de ce dimanche 30 juin va certainement plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste RN de Jordan Bardella qui s'est arrogée les européennes 2024 à Sainte-Maxime, avec 45% des votes exprimés (2660 voix) devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 15,5%, elle-même suivie par Marion Maréchal avec 12,89%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Sainte-Maxime lors de la dernière présidentielle L'élection à la présidence de la République est sans doute la référence pour tenter de dégager une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 30,09% au premier tour de l'élection du président de la République de 2022 à Sainte-Maxime. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,49% et Éric Zemmour troisième avec 17,38%. Jean-Luc Mélenchon se contentait de la quatrième place avec seulement 8,59% des voix pour sa part. Au second tour, c'est encore Marine Le Pen qui passait devant à Sainte-Maxime avec 54,12%, devant Emmanuel Macron à 45,88%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce dimanche Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Sainte-Maxime il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 19,26% au premier tour, contre 31,53% pour Sereine Mauborgne (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Sainte-Maxime étant partie intégrante de la 4ème circonscription du Var. Cette entrée en matière mitigée n'empêchera pas le RN de finir en tête au second tour avec 19,26%.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Sainte-Maxime Au cœur de la campagne électorale législative, Sainte-Maxime est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 14 433 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 2 672 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (36,61%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 1 928 personnes favorise une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2179,22 €/mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,21%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. En somme, à Sainte-Maxime, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Participation à Sainte-Maxime : que retenir des précédentes élections ? Comment votent habituellement les citoyens de cette commune ? Début juin, lors des européennes, 48,11% des personnes en capacité de voter à Sainte-Maxime avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 52,82% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,84% au premier tour et seulement 56,05% au deuxième tour. En proportion, au niveau national, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au second tour, plus qu'en 2017.