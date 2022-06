Résultat de la législative à Rots : 2e tour en direct

19/06/22 18:06

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Rots sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Rots. En direct 18:06 - La coalition de gauche 2e pour ces législatives à Rots La réserve de voix du côté des électeurs de gauche avant ces législatives à Rots pouvait être évaluée à 27,77%. Soit le cumul des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les candidats insoumis ont pourtant cumulé 26,82% des suffrages dimanche dernier sur place. De quoi offrir tout de même la deuxième place à la Nupes. 15:30 - Vers un échec pour les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale à Rots ? D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les chiffres à l'échelle de l'Hexagone ont souvent tendance à cacher des réalités complexes au niveau local, comme par exemple à Rots. Avec 33,18% des voix, les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) se sont imposés à Rots, sur les 2 circonscriptions que compte l'agglomération le 12 juin dernier au soir du premier round des législatives. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National reçoivent dans l'ordre 26,82% et 14,55% des votes. 13:30 - L'abstention peut-elle encore augmenter au 2ème tour des législatives 2022 à Rots ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des élections précédentes ? Pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 17,32% dans la commune. L'abstention était de 19,31% au premier tour. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record pour ce second tour des législatives ? La semaine dernière, 55,35% des personnes aptes à voter à Rots avaient participé à l'élection. 10:30 - C'est reparti à Rots ! Quelques infos clés pour les législatives La commune de Rots compte 2 circonscriptions, ce qui va simplifier la décision des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer. Seuls les postulants qualifiés il y a une semaine se présentent pour ce 2e round de l'élection législative à Rots. Les résultats seront dévoilés dès 20 heures dans cet espace.

Résultats des législatives 2022 à Rots - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Rots aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives de la ville de Rots : 1ère circonscription du Calvados 5ème circonscription du Calvados

Candidats dans la 1ère circonscription du Calvados

Tête de liste Liste Fabrice Le Vigoureux Ensemble ! (Majorité présidentielle) Emma Fourreau Nouvelle union populaire écologique et sociale

Candidats dans la 5ème circonscription du Calvados

Tête de liste Liste Valérie Harel Nouvelle union populaire écologique et sociale Bertrand Bouyx Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Rots - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Rots

Résultats élections législatives par circonscription à Rots La commune de Rots est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives. 1ère circonscription du Calvados 5ème circonscription du Calvados

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription du Calvados

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Rots Emma Fourreau (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 35,81% 26,55% Fabrice Le Vigoureux (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,25% 36,65% Sophie Simonnet Les Républicains 13,87% 12,58% Josseline Liban Rassemblement National 10,64% 13,20% Anne-Laure Chahine Reconquête ! 2,90% 2,80% Florent Thomas Ecologistes 1,81% 2,33% Marlène Blouin Droite souverainiste 1,47% 2,48% Pierre Casevitz Divers extrême gauche 1,34% 1,71% Jérémy Gallois Divers gauche 1,03% 0,62% Blaise Corbery Divers gauche 0,88% 1,09% Participation au scrutin Circonscription Rots Taux de participation 53,34% 57,72% Taux d'abstention 46,66% 42,28% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51% 1,82% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 0,30% Nombre de votants 38 832 658

Dans la 1ère circonscription du Calvados, les 1140 électeurs de Rots ont désigné le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de la participation s'élève à 58% des électeurs habilités à fréquenter les isoloirs dans la commune pour la 1ère circonscription du Calvados, ce qui représente 658 votants. Ces données ne représentent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la 1ère circonscription du Calvados, 24 autres communes contribuant également au résultat de la législative dans cette circonscription législative. Fabrice Le Vigoureux a obtenu 37% des suffrages. Emma Fourreau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Josseline Liban (Rassemblement National) obtiennent dans l'ordre 27% et 13% des suffrages.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription du Calvados

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Rots Bertrand Bouyx (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,85% 28,29% Valérie Harel (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,19% 27,19% Philippe Chapron Rassemblement National 19,04% 16,45% Cédric Nouvelot Les Républicains 17,99% 15,57% Xavier Brunschvicg Divers gauche 4,45% 5,04% Philippe Mesguich Reconquête ! 3,24% 3,51% Anne Boissel Droite souverainiste 1,83% 1,32% Michaël Friquet Ecologistes 1,53% 2,19% Isabelle Peltre Divers extrême gauche 0,88% 0,44% Nicolas Muller Divers droite 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Rots Taux de participation 53,32% 52,27% Taux d'abstention 46,68% 47,73% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20% 0,65% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,22% Nombre de votants 49 346 460

Ce résultat ne concerne pour le moment que le vote de Rots. Les électeurs de 136 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans la 5ème circonscription du Calvados. Le taux d'abstention représente 48% des habitants enregistrés sur les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale. Au niveau de la commune, Bertrand Bouyx a raflé 28% des votes. Il ressort devant Valérie Harel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Philippe Chapron (Rassemblement National) qui récupèrent dans l'ordre 27% et 16% des voix.

Législatives 2022 à Rots : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 38% des votes au premier tour à Rots, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 17% et 16% des votes. Le choix des citoyens de Rots était resté égal au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (68% des suffrages), laissant par conséquent 32% des votes à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président de la République pourra-t-il se reposer sur cette commune pour obtenir la majorité à l'hémicycle ? Comme partout dans le pays, les 2 532 habitants de Rots (14740) seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.