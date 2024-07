Résultat des législatives 2024 à Saint-Manvieu-Norrey (14740) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur quel candidat vont se porter les voix de la Nupes à Saint-Manvieu-Norrey ? Le Front populaire qui s'avance pour ces élections a fait une percée lors du premier tour la semaine dernière, avec plus de 28% à l'échelle du pays, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour dans les urnes. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Saint-Manvieu-Norrey, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 21,82% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 24,29% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,52% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,28% pour Yannick Jadot, 2,51% pour Fabien Roussel et 1,17% pour Anne Hidalgo).

20:58 - À Saint-Manvieu-Norrey, des candidats RN favoris au 2e tour ? Le résultat des élections législatives au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. En regardant la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières législatives à l'échelle nationale, soit pas moins de 15 points de plus pour les candidats du mouvement entre les deux élections, le terrain gagné semble déjà long. La part de suffrages grappillés par le parti à Saint-Manvieu-Norrey s'élève par ailleurs à 11 points en 2 ans. Assez pour anticiper un ancrage solide du parti dans la localité, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Des élections législatives qui avaient souri au parti présidentiel la dernière fois Le résultat des premier et second tours de 2022 peut aussi sembler un indicateur à décortiquer au moment du second tour qui se joue. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Saint-Manvieu-Norrey offrait en revanche 37,85% pour Fabrice Le Vigoureux (LREM)des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 24,29% des voix. Il n'en sera pas autrement au second tour, les bureaux de vote voyant encore le binôme La République en Marche gagner le scrutin, avec 58,20%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,80%.

20:05 - Joël Bruneau (Divers droite) en tête avec 47,16% à Saint-Manvieu-Norrey aux législatives Grâce à 47,16% des bulletins de vote, Joël Bruneau (Divers droite) a pris les devants à Saint-Manvieu-Norrey, dimanche 30 juin lors du 1er round de l'élection législative. Un score qui lui a permis de précéder Ludivine Daoudi (Rassemblement National) et Emma Fourreau (Nouveau Front populaire) avec 28,34% et 21,82% des électeurs. Joël Bruneau était aussi en tête dans la 1ère circonscription du Calvados dans son ensemble, avec cette fois 43,11%, devant Emma Fourreau avec 34,82% et Ludivine Daoudi avec 19,95%.

19:21 - Participation à Saint-Manvieu-Norrey : un sursaut par rapport aux européennes Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette localité ? Dimanche dernier, 74,95% des électeurs de Saint-Manvieu-Norrey ont participé lors du 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, le pourcentage de participation atteignait effectivement 57,78% dans la commune de Saint-Manvieu-Norrey, contre une participation de 56,26% lors des élections européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle représentait 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter le résultat au second tour à Saint-Manvieu-Norrey ? L'un des critères clés de ces élections législatives 2024 est incontestablement le taux d'abstention. La participation au 1er tour des législatives 2024 à Saint-Manvieu-Norrey était de 74,95%. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,09% au premier tour. Au deuxième tour, 53,7% des citoyens se sont déplacés. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 568 personnes en âge de voter dans la commune, 83,16% avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 82,24% au deuxième tour, ce qui représentait 1 292 personnes. La nouvelle perception de la vie politique serait de nature à faire augmenter la participation à Saint-Manvieu-Norrey.

17:29 - Les données démographiques de Saint-Manvieu-Norrey révèlent les tendances électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Manvieu-Norrey, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 078 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 86 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 068 foyers fiscaux. Dans la localité, 35% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 22,22% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,46% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 47 821 euros/an, la ville ambitionne un avenir prospère. Saint-Manvieu-Norrey manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en évolution.