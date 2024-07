Résultat des législatives 2024 à Cairon (14610) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - La gauche parmi les favoris aussi à Cairon pour ces législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient opté pour le Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, ce sont plus de 28% des suffrages qu'a récoltés l'attelage au niveau national, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% en 2022. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Cairon, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 30,86% des votes dans la localité. Une progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+2 points). Reste désormais à savoir si la gauche égalera ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 40,81% à l'époque.

20:58 - Quel résultat pour le RN lors des législatives à Cairon ? Avec un score qui a encore grandi depuis les européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à analyser localement. Le RN est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi anticiper une nouvelle fièvre bleu marine à Cairon ce dimanche 7 juillet ? L'addition est expéditive, mais logique au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 8 points ici, rien qu'entre les législatives 2022 et celles de 2024 au premier tour.

20:29 - Ensemble vainqueur aux législatives 2022 à Cairon Regarder dans le rétro pour voir le dernier scrutin législatif semble aussi plutôt sensé au moment de ce nouveau rendez-vous du 7 juillet. Au premier tour des élections législatives il y a deux ans, Cairon, déjà couverte par la 5ème circonscription du Calvados, avait également vu le binôme estampillé Ensemble ! - Majorité présidentielle l'emporter avec 37,13%, alors que le RN, si omniprésent aujourd'hui, sera derrière à 10,77%. Il n'en sera pas autrement au second tour, les bureaux de vote laissant également le binôme La République en Marche gagner le scrutin, avec 59,19%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,81%.

20:05 - À Cairon, les résultats des législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? A en croire les ultimes projections rendues publiques juste avant le second tour, le camp de Jordan Bardella pourrait s'assurer pas loin de 250 députés à l'issue des législatives. L'union des insoumis, des socialistes, écologistes et communistes devrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron pourraient conserver entre 95 et 125 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités de chaque territoire. Avec 31,3% des votes, Bertrand Bouyx (Majorité présidentielle) a pris les devants à Cairon, le 30 juin à l'occasion du premier tour de l'élection législative. Thomas Dupont-Federici (Front populaire) et Philippe Chapron (Rassemblement National) suivaient en captant respectivement 30,86% et 18,59% des électeurs à l'échelle de la métropole. La tête de la course était notamment différente au niveau de la circonscription complète, puisque c'est Philippe Chapron qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 31,86% devant Bertrand Bouyx avec 24,59% et Thomas Dupont-Federici avec 24,46%. De quoi imposer peut-être ce 7 juillet aux habitants de Cairon un contexte différent pour le second tour dans la localité.

19:21 - A l'annonce des résultats des élections législatives, quelle est la participation à Cairon ? Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il est également nécessaire d'observer les résultats des consultations démocratiques précédentes. Dimanche dernier, 19,1% des électeurs de Cairon n'ont pas voté au 1er tour des législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 36,58% des inscrits sur les listes électorales de Cairon (14) avaient effectivement déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 39,71% lors du scrutin de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - À Cairon, le chiffre phare de ces législatives 2024 demeure l'abstention À Cairon, l'une des clés des élections législatives 2024 est sans aucun doute l'ampleur de l'abstention. L'abstention a atteint 19,1% à Cairon lors du 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 représentait 41,46% au premier tour. Au second tour, 40,89% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 13,69% des personnes en âge de voter dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 14,9% au premier tour.

17:29 - Le poids démographique et économique de Cairon aux législatives Comment les électeurs de Cairon peuvent-ils affecter le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de 32% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,28%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. De plus, le taux de ménages propriétaires (89,76%) met en avant le poids des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 28,95%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (7,17%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,97%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, de 8,13% à Cairon, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.