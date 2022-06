Résultat de la législative à Rots : en direct

En direct

19:25 - Quel candidat vont plebisciter les supporters de gauche à Rots ? Une des questions clés de ces législatives, en France comme à Rots, sera le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait enregistré 15,94% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Et c'est encore sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 7,34% et 2,34% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel théorique de 25,62% à Rots pour ce premier tour des législatives.

16:30 - À Rots, des sondages tout aussi révélateurs ? Avec 37,57% des votes, au premier tour à Rots, Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote à l'issue de la dernière élection. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 17,01%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 15,94% et Éric Zemmour à 7,34%. Pourtant, dans l'ensemble du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à près de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront sans doute bouleverser ce décor et donc le résultat des législatives à Rots dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Pour rappel la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Pendant ce temps, le RN s'est rapproché des 20%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Rots ? À Rots, l'un des critères clés de ces législatives 2022 sera sans nul doute le niveau d'abstention. Le conflit russo-ukrainien et ses conséquences sur l'économie mondiale pourraient entre autres de faire baisser la participation à Rots (14740). Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 82,68% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 80,69% au premier tour, soit 1 613 personnes. Pour comparer, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Rots quel était le pourcentage de la participation à Rots en 2017 ? Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des scrutins précédents. Il y a 5 ans, à l'occasion des élections législatives, le pourcentage de participation avait représenté 56,29% au premier tour des votants de Rots. La participation était de 49,95% au tour deux. Les législatives mobilisant toujours moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.