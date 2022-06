Résultat de la législative à Rungis : en direct

En direct

19:21 - Quel candidat vont élire les électeurs de gauche à Rungis ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste une des questions clés de ces législatives 2022, à Rungis comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 21,07% des suffrages en avril dernier dans la commune. Les transferts des votes du PS et d'EELV sont aussi à observer ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,25% et 1,83% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un potentiel de 28,15% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

16:30 - Que peuvent enseigner les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Rungis ? Les dynamiques nationales des derniers jours auront sans doute un écho sur les législatives à Rungis dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. La coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote ce vendredi soir. Pendant ce temps, le Rassemblement national a dépassé les 19%. Or l'élection présidentielle d'avril, à Rungis cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 34,87% des suffrages. Derrière, remontait Jean-Luc Mélenchon à 21,07%, puis Marine Le Pen à 14,33% et Éric Zemmour à 8,36%.

14:30 - À Rungis, la grande inconnue de ces législatives 2022 demeure la participation Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Rungis ? La guerre entre l'Ukraine et la Russie serait par exemple susceptible de tempérer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Rungis (94150). En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, sur les 4 133 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 74,71% s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 79,58% au premier tour, ce qui représentait 3 289 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - Quels étaient les chiffres de l'abstention à Rungis en 2017 ? Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 5 772 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des législatives, parmi les 4 038 personnes en âge de voter à Rungis, 52,23% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre une abstention de 44,16% au dernier round. Avec une participation qui continue de baisser lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012.