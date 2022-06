Résultat de la législative à Sailly-sur-la-Lys : 2e tour en direct

En direct

18:12 - La nuance Mélenchon était arrivée au pied du podium à Sailly-sur-la-Lys il y a une semaine La proportion des électeurs de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés sera un des enjeux de ces législatives 2022 au niveau national. Cet électorat représentait 17,48% des suffrages à Sailly-sur-la-Lys il y a une semaine. Ce score est cependant à analyser au regard des voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 14,7%, 3,52%, 1,23% et 2,5% en avril. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 21,95% à Sailly-sur-la-Lys pour ce premier tour des élections législatives.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée au premier tour D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les chiffres à l'échelle du pays ont quelquefois tendance à dissimuler des réalités locales délicates, comme par exemple à Sailly-sur-la-Lys. Le 12 juin dernier à l'occasion du 1er tour, les citoyens de Sailly-sur-la-Lys ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 36,43% des suffrages. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale récupèrent 26,06% et 17,48% des voix.

13:30 - À Sailly-sur-la-Lys, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record pour ce deuxième tour d'élections législatives ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives représentait 57,36% au second round, 6% de plus qu'au premier tour. L'analyse des précédentes consultations démocratiques permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Cinq années plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 51,84% des électeurs de Sailly-sur-la-Lys s'étaient rendus aux urnes au dernier round, autrement dit seulement 1605 électeurs s'étaient rendus dans les bureaux de vote.