Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 14,7% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote de Sailly-sur-la-Lys le dimanche 10 avril. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,52% et 1,23% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 19,45% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Sailly-sur-la-Lys.

16:30 - À Sailly-sur-la-Lys, des sondages aussi révélateurs qu'en France ?

Les mouvements nationaux des dernières semaines se répéteront probablement à Sailly-sur-la-Lys au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. La coalition de gauche derrière par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages ce vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%. Or à Sailly-sur-la-Lys, Emmanuel Macron achevait la course en première position de la dernière élection avec 32,34% des voix, devant Marine Le Pen à 29,88%. Suivaient, avec 14,7%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,81%, Éric Zemmour.