En direct

19:31 - Que vont choisir les supporters de gauche à Saint-Aignan ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste une clé du résultat de ces législatives, à Saint-Aignan comme dans toute la France. Le candidat de gauche avait enregistré 17,84% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Il faut aussi tenir compte les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,43% et 1,59% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc viser un total théorique de 21,86% à Saint-Aignan pour ce premier tour.

16:30 - Les études sondagières, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Aignan ? Les indications nationales des derniers jours auront sans doute un écho à Saint-Aignan dimanche. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. La coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans le même temps, le RN a dépassé les 19%. Or l'élection présidentielle d'avril, à Saint-Aignan cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 29,84% des suffrages. En seconde position, on trouvait Emmanuel Macron à 27,11%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,84% et Éric Zemmour à 7,14%. Emmanuel Macron arrivait à en revanche 27,85% des voix au niveau national, contre 23,15% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour le leader de LFI.

14:30 - La participation demeure l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2022 à Saint-Aignan Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Aignan, qu'en sera-t-il de la participation ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Au second tour de la dernière élection présidentielle, 67,79% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient participé à l'élection. La participation était de 67,5% au premier tour, c'est-à-dire 1 346 personnes. La peur d'une reprise du covid-19 est en mesure de faire le jeu du camp de l'abstention à Saint-Aignan.

11:30 - À Saint-Aignan quel était le score de l'abstention à Saint-Aignan en 2017 ? Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012. Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des dernières élections. Au moment des élections législatives de 2017, 2 062 inscrits sur les listes électorales de Saint-Aignan avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 49,52%). Le taux de participation était de 44,71% au dernier round.