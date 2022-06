19:59 - Quel résultat aux législatives de Saint-Aubin-Routot pour le bloc des Insoumis ?

Les inscrits de Saint-Aubin-Routot avaient accordé 15,14% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour l'étape première de la présidentielle. N'oublions pas non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,14% et 0,91% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un potentiel de 20,19% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.