Résultat de la législative à Saint-Benoît : en direct

Le président sortant avait obtenu 19,47% des voix à Saint-Benoît, pour la présidentielle en avril contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national s'était hissée à 29,76% des suffrages contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 37,0% (contre 22%). Les dynamiques nationales des dernières heures viendront sans doute bouleverser la donne à Saint-Benoît au 1er tour. Et pour rappel, la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé la majorité dans les sondages avant la fin de campagne. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen a courru après les 20%.

14:30 - À Saint-Benoît, l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 reste la participation

Le taux de participation constituera immanquablement un critère déterminant de ces législatives 2022 à Saint-Benoît. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie et ses conséquences sur les prix des matières premières seraient en mesure d'impacter les décisions que prendront les habitants de Saint-Benoît. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 57,5% au niveau de la ville, contre une participation de 49,95% au premier tour, c'est-à-dire 14 522 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.