Résultat des législatives 2024 à Bras-Panon : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Bras-Panon : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Les données démographiques et socio-économiques de Bras-Panon mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'impacter les résultats des législatives. Le taux de chômage à 31,62% peut agir sur les attentes des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 143 hab par km² et 47,47% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1975,33 euros par mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de bénéficiaires du RSA (10,29%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (14,45%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Bras-Panon mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 42,42% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.