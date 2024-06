Résultat des législatives à Saint-Éloi : l'élection 2024 en direct

Au cours des scrutins électoraux antérieurs, les 2 266 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Au moment des européennes du mois de juin 2024, 43,8% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Éloi (Nièvre) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 47,81% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,78% au premier tour et seulement 54,46% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Éloi cette année ? Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 722 personnes en âge de voter dans la commune, 24,33% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 20,5% au premier tour.

08:02 - À quelle heure ferment les 2 bureaux de vote à Saint-Éloi ?

Les horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Saint-Éloi sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. L'organisation anticipée d'élections législatives à Saint-Éloi comme partout en France va prendre la suite de ce calendrier électoral chamboulé. La dernière dissolution, en 1997, avait entraîné une cohabitation entre le président Jacques Chirac et Lionel Jospin, son Premier ministre. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du Rassemblement national, du Nouveau Front populaire (LFI, PS, Ecologistes, Communistes...), de la majorité présidentielle arrivera à obtenir le plus de suffrages à Saint-Éloi (58000) ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.