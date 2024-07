Résultat des législatives 2024 à Nevers : les premiers chiffres du 2e tour

Le taux de participation constitue sans aucun doute l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif. 41,04% des électeurs de Nevers se sont abstenus lors du 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 57,08% au premier tour. Au deuxième tour, 60,57% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 36,24% au niveau de l'agglomération. L'abstention était de 33,44% au premier tour. La question des retraites et l'insécurité seraient de nature à inciter les habitants de Nevers (58000) à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Nevers

La démographie et le profil socio-économique de Nevers façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 18,9%. De plus, le taux de ménages propriétaires (41,51%) met en avant l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 306 € par an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Enfin, la présence d'une population étrangère de 9,99% et d'une population immigrée de 11,69% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Nevers mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 33,74% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.