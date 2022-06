Résultat de la législative à Saint-Étienne-de-Montluc : en direct

17:19 - À Saint-Étienne-de-Montluc, des sondages aussi révélateurs ?

À Saint-Étienne-de-Montluc, Emmanuel Macron avait pu se hisser à la tête du vote de la dernière présidentielle avec 34,57% des voix au 1er tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,84%. On trouvait plus loin, avec 15,82%, Marine Le Pen et enfin, à 8,59%, Yannick Jadot. Les dynamiques nationales des ultimes semaines boulverseront peut-être cette donne lors des législatives dans la ville dimanche, même si on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le RN de Marine Le Pen, lui, a courru après les 20%.