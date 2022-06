Résultat de la législative à Saint-Flour : en direct

12/06/22 17:19

Les résultats des législatives 2022 à Saint-Flour vont probablement être donnés pas longtemps après la fermeture des 4 bureaux de vote, la commune ne couvrant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on découvrira assez rapidement qui des 8 candidats est qualifié pour le 2ème tour.

Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Au fil des précédentes élections, les 6 907 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. En 2017, lors des législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 50,47% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Saint-Flour. L'abstention était de 43,87% au round deux.

Emmanuel Macron avait obtenu 30,08% des voix à Saint-Flour, à l'issue de la dernière élection contre 27,85% en France. Marine Le Pen avait atteint 27,05% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,12% (contre 21,95%). Les tendances nationales des dernières semaines viendront sans doute chambouler ce décor lors des législatives à Saint-Flour dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, le bloc LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen a courru après les 20%.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs demeurant à Saint-Flour ( Cantal ) seront invités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle comme tous les Français. Quel prétendant désigneront-ils ? Pendant l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 30% des voix au premier tour à Saint-Flour. L'ancien banquier d'affaires avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27% et 13% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Flour avec 55% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 45% des votes. Les électeurs de cette agglomération feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ?