Résultat de la législative à Saint-Gaultier : 2e tour en direct

19/06/22 18:56

Seuls les candidats qualifiés il y a sept jours s'affrontent dans la circonscription de Saint-Gaultier ce 19 juin 2022, pour le 2e round des législatives 2022. Un niveau de candidatures réduit. Et les 1160 citoyens de la cité auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers les 2 bureaux de vote et décider qui sera élu à l'issue de ce second round.

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Saint-Gaultier. Avec 30,49% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Saint-Gaultier dimanche 12 juin lors du premier round des législatives. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 24,53% des suffrages. Enfin, la candidature Rassemblement National obtient 21,98% des voix.

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 26,84% des voix au premier tour à Saint-Gaultier. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,72% et 19,95% des voix. Au contraire du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, à la fin, arrivé en tête du second tour en réunissant 52,54% des voix face à Marine Le Pen (47,46%). En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de rafler un siège de député dans cette circonscription ? Quelle sera l'issue finale des élections législatives à Saint-Gaultier ( Indre ) à la mi-juin ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin 2022.