Résultat des législatives 2024 à Montierchaume (36130) – 2e tour [PUBLIE]

22:58 - À Montierchaume, quelles sont les options de reports des voix de la gauche ? Avec plus de 28% des bulletins au niveau national lors du 1er round des élections la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la gauche unie il y a deux ans au même stade. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de rivaliser avec le RN ce soir. Au cours du premier tour des législatives dimanche dernier, à Montierchaume, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 16,8% des votes dans la localité. Une performance à comparer néanmoins avec les 21,44% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,71% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,19% pour Yannick Jadot, 2,68% pour Fabien Roussel et 1,09% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Le Rassemblement national a vigoureusement avancé à Montierchaume Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat du Rassemblement national à ces législatives sera très scruté. Alors qu'au niveau national, les résultats du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 33% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà glané 25 points ici entre 2022 et 2024. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut imaginer que le RN soit vainqueur à Montierchaume ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat de la majorité de nouveau déterminant au second tour Le résultat obtenu par la formation politique de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi un point d'observation clé pour le second tour de ces élections au niveau local, comme au niveau national. Mis en échec en 2022 dans la commune, le RN garde cette fois toutes ses chances de triompher à la fin de l'élection localement. Le RN parvenait aussi en première position à Montierchaume à l'époque, au cours des élections des députés. C'est en effet Mylène Wunsch qui arrivait en pôle position au premier tour avec 27,99% dans la commune. François Jolivet (LREM) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 59,13%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,87%.

20:05 - Quel score à Montierchaume pour le RN aux élections législatives ? Avec 52,2% des suffrages, Mylène Wunsch (Rassemblement National) a pris les devants à Montierchaume, le 30 juin lors du premier tour des législatives. François Jolivet (Horizons) et Eloïse Gonzalez (Union de la gauche) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 28,64% et 16,8% des votants à l'échelle municipale. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Mylène Wunsch rassemblant cette fois 40,2%, devant François Jolivet avec 35,12% et Eloïse Gonzalez avec 21,69%.

19:21 - Législatives 2024 à Montierchaume : une participation inédite ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des précédentes élections ? Les données montrent un pourcentage d'abstention de 30,88% au premier tour des élections législatives 2024 à Montierchaume, inférieur de 18 points à celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, 48,0% des inscrits sur les listes électorales de Montierchaume avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 47,01% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 heures.

18:35 - L'abstention à Montierchaume va-t-elle monter au second tour des législatives ? À Montierchaume, l'un des facteurs forts des élections législatives est incontestablement le niveau d'abstention. Dans la commune, le pourcentage d'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 a atteint 30,88%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,37% au premier tour et 57,68% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Montierchaume ? En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 331 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 23,22% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 22,92% au premier tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics sont notamment susceptibles de ramener les citoyens de Montierchaume (36130) dans les isoloirs.

17:29 - Comment la composition démographique de Montierchaume façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le deuxième tour des législatives à Montierchaume comme dans toute la France. Dotée de 783 logements pour 1 651 habitants, la densité de la ville est de 43 hab/km². Ses 89 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la commune, 18,74% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 8,71% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 42,93% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 51,69% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 142,40 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Montierchaume affirme l'attachement des habitants aux idées de la France.