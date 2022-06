Résultat de la législative à Saint-Gaultier : en direct

12/06/22 17:18

8 candidats sont en course dans l'unique circonscription de Saint-Gaultier ce 12 juin 2022, pour le 1er round des élections législatives 2022. Un nombre de candidatures inférieur à celui des autres circonscriptions (10 candidatures généralement). Les 1160 habitants de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour gagner les 2 bureaux de vote et décider qui reste dans la course à l'issue de cette première étape.

Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012. Au fil des précédentes consultations politiques, les 1 835 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les élections législatives de 2017, 55,92% des personnes aptes à participer à une élection à Saint-Gaultier avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 47,22% au deuxième round.

Le taux de participation constituera incontestablement l'un des facteurs décisifs du scrutin législatif à Saint-Gaultier. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 1 160 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 26,83% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 24,57% au premier tour. L'inflation qui pèse sur les finances des Français est en mesure de détourner les citoyens de Saint-Gaultier (36800) des bureaux de vote.

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 26,84% des voix au premier tour à Saint-Gaultier. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,72% et 19,95% des voix. Au contraire du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, à la fin, arrivé en tête du second tour en réunissant 52,54% des voix face à Marine Le Pen (47,46%). En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de rafler un siège de député dans cette circonscription ? Quelle sera l'issue finale des élections législatives à Saint-Gaultier ( Indre ) à la mi-juin ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin 2022.