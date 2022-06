Résultat des législatives à Saint-Genest-Lerpt - Election 2022 (42530) [PUBLIE]

12/06/22 22:48

Résultat des législatives 2022 à Saint-Genest-Lerpt

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Genest-Lerpt est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Loire

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Loire

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de la législative à Saint-Genest-Lerpt. Le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première position chez les 4314 citoyens votant dans la 1ère circonscription de la Loire et habitant à Saint-Genest-Lerpt. Quentin Bataillon a réuni 28% des votes. Pierrick Courbon (Divers gauche) et Marie Simon (Rassemblement National) décrochent dans l'ordre 25% et 19% des votes. Reste à déterminer si les électeurs des 5 autres communes rattachées à cette circonscription voteront comme ceux de Saint-Genest-Lerpt. Le taux d'abstention s'élève à 50% des électeurs autorisés à voter dans la commune pour la 1ère circonscription de la Loire, ce qui représente 2 176 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Genest-Lerpt Quentin Bataillon Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,50% 27,78% Laetitia Copin Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,60% 14,62% Pierrick Courbon Divers gauche 21,92% 25,05% Marie Simon Rassemblement National 18,13% 19,01% Samia Dussart Reconquête ! 4,88% 5,14% Alexia Ostyn Union des Démocrates et des Indépendants 4,49% 4,58% Frédérique Colombet Ecologistes 1,31% 1,23% Anne-Audrey Perrin-Patural Divers centre 1,15% 1,04% Pascale Fedinger Parti radical de gauche 0,92% 0,75% Romain Brossard Divers extrême gauche 0,64% 0,66% Yakup Harmanci Divers 0,47% 0,14% Participation au scrutin Circonscription Saint-Genest-Lerpt Taux de participation 44,99% 49,56% Taux d'abstention 55,01% 50,44% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87% 0,47% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,34% 0,37% Nombre de votants 29 057 2 138

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Genest-Lerpt sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:03 - Quel résultat à Saint-Genest-Lerpt pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon ? Les votants de Saint-Genest-Lerpt avaient apporté 19,36% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour la première étape de la présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,35% et 1,85% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un potentiel de 25,56% pour la Nupes dans la commune. 16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Saint-Genest-Lerpt ? Emmanuel Macron avait glané la première position à la dernière élection à la présidence de la République à Saint-Genest-Lerpt avec 31,03% des votes, au 1er round. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 22,25%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 19,36% et Éric Zemmour à 8,25%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines changeront certainement cette donne et donc le résultat des législatives à Saint-Genest-Lerpt, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Il faut se rappeler que la coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Au même moment, le RN de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Saint-Genest-Lerpt À Saint-Genest-Lerpt, l'un des critères décisifs du scrutin législatif 2022 sera le taux d'abstention. La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur le moral des foyers français pourraient entre autres inciter les habitants de Saint-Genest-Lerpt à se désintéresser de l'élection. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 24,18% des électeurs inscrits dans la commune avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 20,29% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. 11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Saint-Genest-Lerpt aux élections législatives ? Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 6 230 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Au moment des législatives de 2017, 4 291 personnes aptes à voter à Saint-Genest-Lerpt avaient participé à l'élection au premier tour (soit 52,55%), à comparer avec un taux de participation de 45,49% au second tour. Plus de la moitié des électeurs n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Saint-Genest-Lerpt ? 11 candidats sont sur la ligne de départ dans la circonscription de Saint-Genest-Lerpt ce 12 juin, pour le premier round de l'élection législative 2022. Un niveau d'impétrants au niveau du reste du pays. Et les 4292 votants de la cité auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers les 5 bureaux de vote et choisir une paire de candidats lors de cette première manche.

Législatives 2022 à Saint-Genest-Lerpt : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Saint-Genest-Lerpt (42530) reprendront le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront invités à participer à l'élection des députés français qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 31,0% des votes au premier tour à Saint-Genest-Lerpt. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,3% et 19,4% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Genest-Lerpt gratifié de 62,2% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 37,8% des voix. Le président récemment réélu sera-t-il capable d'obtenir la majorité des députés de l'hémicycle au vu des voix qu'il a rassemblées dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ?