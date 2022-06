Résultat de la législative à Saint-Germain-de-la-Grange : 2e tour en direct

19/06/22 18:40

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Germain-de-la-Grange sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Germain-de-la-Grange. En direct 18:40 - La 2e position à Saint-Germain-de-la-Grange pour la coalition de Jean-Luc Mélenchon La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait espérer glaner 23,93% à Saint-Germain-de-la-Grange avant ces légilsatives. L'équivalent du cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Ces électeurs ont pourtant représenté 15,62% des suffrages dans la localité le 12 juin dernier. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir sur la deuxième marche. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Saint-Germain-de-la-Grange ? D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les sondages à l'échelle de l'Hexagone cachent toutefois des réalités locales compliquées, comme par exemple à Saint-Germain-de-la-Grange. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a raflé 43,34% des suffrages le 12 juin dernier pour le premier round de la législative. En seconde position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 15,62% des voix. A la troisième place, la candidature Rassemblement National capte 12,23% des voix. 13:30 - La participation reste la grande inconnue de ces législatives à Saint-Germain-de-la-Grange Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2017, le taux de participation aux élections législatives françaises s'élevait à 42,64% au second round et 55,4% au deuxième tour des législatives de 2012. Au cours des dernières années, les 1896 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des élections législatives, 44,62% des électeurs de Saint-Germain-de-la-Grange avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 37,12% pour le tour deux. 10:30 - Le verdict des élections législatives à Saint-Germain-de-la-Grange se dévoilera ce 19 juin ! Bienvenue dans ce direct où nous suivrons les jalons de cette journée d'élections législatives à Saint-Germain-de-la-Grange, jusqu'à la révélation des résultats. On dénombre les candidats qualifiés il y a 7 jours dans la circonscription de la cité et les électeurs auront jusqu'à 20 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de 2e tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Germain-de-la-Grange - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Germain-de-la-Grange aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 12ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste Edwin Legris Nouvelle union populaire écologique et sociale Karl Olive Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Saint-Germain-de-la-Grange - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Germain-de-la-Grange

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 12ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Germain-de-la-Grange Karl Olive (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 38,85% 43,34% Edwin Legris (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,10% 15,62% Jean-Louis Mettelet Rassemblement National 12,16% 12,23% François Moutot Divers droite 7,48% 9,81% Sabine Clément Reconquête ! 5,82% 7,99% Dimitri Carbonnelle Ecologistes 4,00% 5,08% Isabelle Fournière Ecologistes 3,49% 3,15% Mathieu Paranthoën Ecologistes 1,68% 1,33% Jean-Pierre Mercier Divers extrême gauche 0,94% 0,97% Lamine Boudiaf Divers 0,88% 0,24% Jean-Marc Tran Divers 0,60% 0,24% Participation au scrutin Circonscription Saint-Germain-de-la-Grange Taux de participation 51,52% 56,38% Taux d'abstention 48,48% 43,62% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15% 0,36% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37% 0,24% Nombre de votants 36 668 831

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative à Saint-Germain-de-la-Grange. Au niveau de la 12ème circonscription des Yvelines, les 1474 habitants de Saint-Germain-de-la-Grange se sont tournés vers le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ce résultat ne concerne pour l'instant que les électeurs de Saint-Germain-de-la-Grange. Les électeurs de 22 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription. Le taux de participation représente 56% des habitants habilités à voter au sein de la commune pour la 12ème circonscription des Yvelines (831 votants). Karl Olive a obtenu 43% des suffrages. Edwin Legris (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jean-Louis Mettelet (Rassemblement National) reçoivent 16% et 12% des votes.

Législatives 2022 à Saint-Germain-de-la-Grange : les enjeux

Quel sera la conclusion des législatives à Saint-Germain-de-la-Grange (78640) ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 38,70% des voix au premier tour à Saint-Germain-de-la-Grange, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et l'ancien 3e homme de l'élection de 2022 avaient obtenu 14,95% et 14,70% des votes. Le choix des votants de Saint-Germain-de-la-Grange était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (72,30% des voix), abandonnant ainsi 27,70% des voix à Marine Le Pen. Le président fraîchement réélu sera-t-il à même d'acquérir une majorité à l'hémicycle au regard des voix qu'il a rassemblées dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ?