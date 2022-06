Résultat de la législative à Saint-Gervasy : en direct

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Gervasy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:11 - Le chiffre clé de ces élections législatives 2022 à Saint-Gervasy demeure l'abstention Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Gervasy ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 22,32% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 20,58% au premier tour. Le conflit militaire russo-ukrainien est susceptible de tempérer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Saint-Gervasy. 11:30 - A la publication des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation à Saint-Gervasy ? L'observation des rendez-vous électoraux précédents permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. A l'occasion des législatives de 2017, sur les 1 432 inscrits sur les listes électorales à Saint-Gervasy, 58,02% étaient restés chez eux au premier tour. Le taux d'abstention était de 53,49% pour le tour deux. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. 09:30 - On peut choisir jusqu'à 18 heures à Saint-Gervasy pour ces législatives Ces législatives sont donc lancées ! À Saint-Gervasy, il reste encore du temps pour faire son choix parmi les 11 candidats qui se présentent pour devenir député (soit à peu près autant que dans le reste du pays en moyenne). Les 1438 votants de Saint-Gervasy ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour prendre part au scrutin.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Gervasy comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste Sophie Guillot Divers centre Jean-Claude Maurin Divers gauche Laurence Gardet Rassemblement National Nicolas Cadène Nouvelle union populaire écologique et sociale Aïcha Terbeche Divers extrême gauche Nicolas Stival Droite souverainiste Stéphane Guillemin Reconquête ! Stephane Gilli Ecologistes François Courdil Les Républicains Mounir Benslima Ecologistes Philippe Berta Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Les inscrits sur les listes électorales de Saint-Gervasy reprendront le chemin des isoloirs en 2022. Ils seront appelés à participer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 41% des suffrages au premier tour à Saint-Gervasy. La fille du fondateur du Front National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19% et 13% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Saint-Gervasy avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 65% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 35% des suffrages. Les électeurs de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?