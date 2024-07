Résultat des législatives 2024 à Bezouce (30320) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Un résultat aux législatives entre 19% et 19,48% à Bezouce pour le Nouveau Front populaire ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces élections législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient opté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, ce sont 28,06% des votes qu'a glanés le bloc au niveau national, contre moins de 26% pour la Nupes en 2022. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Bezouce, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 19,48% des votes dans la commune. Une hausse de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre 45,54% pour faire aussi bien que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - 19 points grattés en 2 ans par le Rassemblement national à Bezouce Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera très commenté pour cette élection, au niveau local, comme dans le reste de la France. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 19 points à Bezouce entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. A ce rythme, on peut penser que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final pour le bloc présidentiel aux législatives à Bezouce ? Le résultat du second tour des législatives 2024 au niveau local sera en conséquence regardé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Le RN peut-il gagner cette fois à Bezouce, dans ce scénario très différent de 2022 ? Le RN parvenait déjà en première position à Bezouce au début des élections législatives à l'époque. Dans la commune, c'est Laurence Gardet qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 39,39%. Mais c'est pourtant Philippe Berta (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui s'imposait chez les électeurs de Bezouce au second tour, avec 54,46%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,54%.

20:05 - Quel score à Bezouce pour le RN ce dimanche soir ? Selon les projections des sondeurs rendues publiques à la fin de la campagne, le parti de Jordan Bardella pourrait décrocher moins de 250 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés devrait accaparer près de 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron conserveraient une centaine de députés. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. Dimanche 30 juin dernier, les habitants de Bezouce ont placé en tête Sylvie Josserand (Rassemblement National), qui a rassemblé 58,11% des votes. Nicolas Cadène (Front populaire) et Aurélien Colson (Ensemble pour la République) suivaient avec, dans l'ordre, 19,48% et 15,58% des votants à l'échelle municipale. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Sylvie Josserand accumulant cette fois 42,07%, devant Nicolas Cadène avec 28,77% et Aurélien Colson avec 20,73%.

19:21 - Que retenir des européennes à Bezouce au niveau de l'abstention ? Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est également nécessaire d'analyser les résultats des dernières consultations démocratiques. Le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Bezouce a été de 26,85%, moins haut de 14 points que celui des dernières européennes. Durant le dernier scrutin européen, le taux d'abstention atteignait effectivement 40,77% des électeurs de Bezouce. Le taux d'abstention était de 47,91% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle représentait 25,90% le midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - À Bezouce, quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives ? À Bezouce, le niveau d'abstention constitue un critère déterminant du scrutin législatif 2024. Le pourcentage de participation à Bezouce s'élevait à 73,15% pour le premier tour des législatives 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 81,09% des personnes en capacité de voter dans la ville s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 79,0% au second tour, soit 1 388 personnes. En comparaison, la participation aux législatives 2022 atteignait 47,46% au premier tour et 44,99% au second tour.

17:29 - Bezouce : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la seconde étape des élections législatives à Bezouce comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 2 328 habitants répartis dans 1 108 logements, cette ville présente une densité de 184 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 162 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 368 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (86,55%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 31,44% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 154 € par an, la ville désire un avenir prospère. À Bezouce, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.