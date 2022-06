Résultat des législatives à Saint-Jean-d'Illac - Election 2022 (33127) [PUBLIE]

12/06/22 22:43

Résultat des législatives 2022 à Saint-Jean-d'Illac

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Jean-d'Illac est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Gironde

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription de la Gironde

Le résultat de l'élection législative à Saint-Jean-d'Illac a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. À Saint-Jean-d'Illac, les habitants votant dans la 6ème circonscription de la Gironde ont pris parti pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Eric Poulliat a engrangé 36% des suffrages dans la ville. Il est suivi par Vanessa Fergeau-Renaux (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jimmy Bourlieux (Rassemblement National) qui ramassent dans l'ordre 27% et 20% des voix. Le niveau de la participation s'élève à 49% des électeurs autorisés à se rendre aux urnes au sein de la commune au niveau de la 6ème circonscription de la Gironde. Les citoyens des 6 autres communes de cette circonscription voteront-ils comme ceux de Saint-Jean-d'Illac ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Jean-d'Illac Eric Poulliat Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,83% 36,38% Vanessa Fergeau-Renaux Nouvelle union populaire écologique et sociale 33,93% 26,76% Jimmy Bourlieux Rassemblement National 14,87% 19,95% Thomas Dovichi Les Républicains 5,09% 5,51% Jérôme Paris Reconquête ! 3,93% 3,84% Stephanie Plouvier Ecologistes 1,77% 2,17% Esther Mvondo Ecologistes 1,53% 1,19% Franck Bonhomme Divers droite 1,16% 1,99% Alain Alves Droite souverainiste 1,04% 1,13% Guillaume Perchet Divers extrême gauche 0,84% 0,63% Marc Morisset Divers gauche 0,61% 0,33% Jonathan Florit Divers 0,32% 0,06% Jean-Christophe de Pina Divers 0,07% 0,06% Raphael Canovas Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Jean-d'Illac Taux de participation 52,22% 49,41% Taux d'abstention 47,78% 50,59% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51% 1,29% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 0,38% Nombre de votants 56 411 3 416

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Jean-d'Illac sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:59 - Quel verdict pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Saint-Jean-d'Illac ? Les votants de Saint-Jean-d'Illac avaient accordé 17,52% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la manche initiale de la présidentielle 2022. Et c'est sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,25% et 1,85% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 7,1% à gauche, et donc 24,62 en comptant le vote Mélenchon. 16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Saint-Jean-d'Illac ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à atteindre un minuscule point ce vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines se répercuteront certainement à Saint-Jean-d'Illac. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Saint-Jean-d'Illac cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 34,22% des suffrages. A la suite, remontait Marine Le Pen à 21,0%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,52% et Éric Zemmour à 6,77%. 14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Saint-Jean-d'Illac ? À Saint-Jean-d'Illac, l'un des facteurs déterminants des législatives 2022 sera indéniablement le taux de participation. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, au second tour de la dernière élection présidentielle, 78,34% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération avaient participé à l'élection. La participation était de 81,07% au premier tour, c'est-à-dire 5 583 personnes. La guerre en Ukraine et ses conséquences sur l'économie mondiale seraient par exemple susceptibles de détourner les citoyens de Saint-Jean-d'Illac des isoloirs. 11:30 - À Saint-Jean-d'Illac, les chiffres de la participation à l'occasion des élections législatives seront un élément déterminant Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel. Qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. Comment ont voté habituellement les électeurs de cette agglomération lors des dernières élections ? Cinq années plus tôt, lors des élections législatives, le taux de participation s'était hissé à 50,79% au premier tour dans la commune à Saint-Jean-d'Illac, à comparer avec un taux de participation de 41,21% au deuxième round. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives à Saint-Jean-d'Illac Pour ces législatives de 2022 à Saint-Jean-d'Illac, les 8 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 8) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour commencer le dépouillement. Ce sont 14 candidats qui ont postulé dans l'unique circonscription correspondant à la ville, soit un peu plus que la moyenne en France.

Législatives 2022 à Saint-Jean-d'Illac : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 8 836 électeurs de Saint-Jean-d'Illac (33) seront incités à participer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant favoriseront-ils ? Les habitants de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 34% des voix au premier tour à Saint-Jean-d'Illac, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 21% et 18% des votes. Le choix des votants de Saint-Jean-d'Illac était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (63% des votes), cédant donc à Marine Le Pen 37% des votes.