Résultat des législatives 2024 à Mérignac : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Analyse socio-économique de Mérignac : perspectives électorales

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Mérignac façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 1455 hab par km² et 51,5% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 11,19% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs quant aux politiques sur le travail. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (21,08%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 24 837 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (19,04%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (8,73%) indique des défis de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, de 7,14% à Mérignac, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.