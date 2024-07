Résultat des législatives 2024 au Haillan : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Élections au Haillan : l'impact des caractéristiques démographiques

La structure démographique et socio-économique du Haillan définit les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des élections législatives. Le taux de chômage à 9,73% peut agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec 51,74% de population active et une densité de population de 1161 hab/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 403 euros par an montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 4 237 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,21%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,15%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (39,21%), suggèrent un niveau élevé d'instruction au Haillan, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.