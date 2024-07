Résultat des législatives 2024 à Saint-Médard-en-Jalles : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les défis socio-économiques de Saint-Médard-en-Jalles et leurs implications électorales

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Saint-Médard-en-Jalles fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 32 538 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 2 236 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 18 015 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (90,51%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les 721 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 262 euros par an, la commune défend une économie stable malgré les obstacles. À Saint-Médard-en-Jalles, les spécificités locales, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, se mêlent aux objectifs français.