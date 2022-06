Les inscrits de Saint-Jean avaient livré 20,71% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le 1er round de l'élection présidentielle. Et c'est encore sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,92% et 2,77% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un point de départ de 29,4% pour le bloc de gauche pour ces législatives à Saint-Jean.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Saint-Jean ?

À Saint-Jean, Emmanuel Macron se hissait à la tête du vote de la dernière élection avec 32,63% des voix au 1er tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,71%. Suivaient, avec 17,69%, Marine Le Pen et enfin, à 6,88%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de un peu moins de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et le leader de LFI à 21,95%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront probablement chambouler la situation lors des législatives dans la commune, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a baissé tout près de la Nupes dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%.