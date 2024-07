Résultat des législatives 2024 à l'Union : les premiers chiffres du 2e tour

La participation constitue immanquablement l'une des clés de ces élections législatives 2024. Dimanche dernier, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à l'Union s'élevait à 23,66%. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 18,66% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 22,24% au deuxième tour. En proportion, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 39,78% au premier tour et 42,9% au deuxième tour.

17:29 - Analyse démographique et économique des élections législatives à l'Union

En pleine campagne électorale législative, L'Union est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 29,31% de cadres supérieurs pour 12 358 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 417 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 378 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (15,13%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les 283 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, 32,67% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 361,64 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À l'Union, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.