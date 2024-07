Résultat des législatives 2024 à Saint-Loup-Cammas (31140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Saint-Loup-Cammas, que vont décider les supporters de gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, le bloc a réuni un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le décompte de voix s'avère conséquent : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Saint-Loup-Cammas, le binôme Front populaire a pour sa part glané 28,57% des votes dans la localité. Un score plus élevé de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - La forte évolution de l'extrême droite à Saint-Loup-Cammas La fraction d'électeurs en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir va être le déterminant pour cette élection du Parlement 2024 à l'échelle locale. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du RN ont culminé à plus de 30% des voix au premier tour des législatives le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale semble plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 16 points ici entre 2022 et 2024. Il est donc possible, selon les reports de voix, que le RN arrive vainqueur à Saint-Loup-Cammas ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat de la majorité synonyme de sauvetage ce dimanche Le résultat du Rassemblement national sera ainsi très commenté pour le second tour de ces élections 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Saint-Loup-Cammas, contrairement à 2022 ? Le RN n'a pas convaincu en revanche dans la commune de Saint-Loup-Cammas à l'époque, lors des élections des députés, avec 21,48% au premier tour, contre 26,53% pour Anne Stambach-Terrenoir (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au second tour cette fois, le premier rang local reviendra au ticket La République en Marche avec 53,85% contre 46,15% pour les perdants. C'est en revanche Jean-Luc Lagleize (La République en Marche) qui l'emportait cette fois, avec 53,85%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,15%.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Saint-Loup-Cammas ont placé en tête Frank Khalifa (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 37,16% des suffrages. Un résultat qui lui a permis de devancer Jean-Luc Lagleize (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Anne Stambach-Terrenoir (Union de la gauche) avec respectivement 29,29% et 28,57% des votants. C'est en revanche Anne Stambach-Terrenoir qui arrivait en première place, sur l'ensemble de la circonscription, avec cette fois 40,53% devant Jean-Luc Lagleize avec 27,91% et Frank Khalifa avec 26,41%.

19:21 - Saint-Loup-Cammas : importante participation aux législatives 2024 Au cours des derniers scrutins électoraux, les 2 378 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Les données montrent un taux d'abstention de 21,3% au 1er tour des législatives 2024 à Saint-Loup-Cammas, inférieur de 18 points à celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 39,93% des personnes en capacité de voter à Saint-Loup-Cammas avaient effectivement boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 39,02% il y a cinq ans. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle représentait 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - L'abstention va-t-elle augmenter lors du 2e tour des législatives 2024 à Saint-Loup-Cammas ? Ce dimanche, lors des élections législatives à Saint-Loup-Cammas, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la commune, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 était de 21,3%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 42,46% au premier tour. Au deuxième tour, 47,69% des votants ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Saint-Loup-Cammas ce soir ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 17,31% dans la commune. Le taux d'abstention était de 13,87% au premier tour.

17:29 - Le poids démographique et économique de Saint-Loup-Cammas aux élections législatives Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le deuxième round des législatives à Saint-Loup-Cammas comme partout en France. Avec ses 26,74% de cadres pour 2 329 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 140 entreprises, Saint-Loup-Cammas offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (93,3%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 28,02% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 7,26%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2940,43 €/mois. En conclusion, à Saint-Loup-Cammas, les spécificités locales se joignent aux objectifs français.