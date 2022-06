Résultat de la législative à Saint-Jean-le-Blanc : en direct

17:16 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Saint-Jean-le-Blanc ?

Les dynamiques nationales des derniers jours auront probablement une résonnance sur les législatives à Saint-Jean-le-Blanc ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point vendredi soir, devant un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%. A l'issue du dernier vote de, à Saint-Jean-le-Blanc, Emmanuel Macron avait pu se hisser à la tête du vote au 1er tour de l'élection présidentielle avec 35,7% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 19,6%, puis Marine Le Pen avec 16,15% et Éric Zemmour avec 7,91%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron premier à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.