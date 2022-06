Résultat de la législative à Saint-Joseph : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Saint-Joseph dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:07

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Joseph sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:06 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Saint-Joseph ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint la première position lors de la présidentielle en avril à Saint-Joseph avec 45,49% des suffrages, au premier round. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 28,41%, au-dessus de Emmanuel Macron à 12,64% et Éric Zemmour à 2,72%. Les indications nationales des dernières semaines viendront certainement remettre en question ces équilibres lors des législatives dans la commune au 1er tour. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à atteindre 1 petit point vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%. 14:30 - La participation demeure le chiffre phare de ces élections législatives à Saint-Joseph Le taux de participation sera sans nul doute un facteur important de ce scrutin législatif 2022 à Saint-Joseph. La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences sur les prix des matières premières sont susceptibles de tempérer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Saint-Joseph (97480). Pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 65,97% des votants de la ville. Le taux de participation était de 62,42% au premier tour, soit 19 600 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives à Saint-Joseph ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Au moment des législatives de 2017, sur les 29 805 inscrits sur les listes électorales à Saint-Joseph, 46,23% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre un taux d'abstention de 51,36% au deuxième round. Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Les bureaux de vote ferment à 18 heures à Saint-Joseph Bienvenue sur cette page où nous suivrons les moments clés de ce premier tour des législatives à Saint-Joseph, jusqu'à ce que les résultats soient connus. Il y a 11 candidats dans la circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de 1er tour dans les 53 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Joseph

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Joseph comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de La Réunion

Tête de liste Liste Ruth Dijoux Ecologistes Isabelle Payet Divers Annie-Claude Dite Saphia Boucher Rassemblement National Serge Latchoumanin Divers extrême gauche Sharif Bemat Divers centre Stéphane Albora Ecologistes David Lorion Les Républicains Rudy Thazard Régionaliste Richard Riani Divers Patricia Hoareau Droite souverainiste Emeline K/bidi Divers gauche

Législatives 2022 à Saint-Joseph : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Saint-Joseph (La Réunion) ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle et voteront-ils en faveur de la coalition de partis de gauche aux législatives ? Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 45% des suffrages au premier tour à Saint-Joseph, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et l'ex-banquier d'affaires avaient obtenu 28% et 13% des votes. Avec la disqualification de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen était, in fine, arrivée en tête du second tour en empochant 70% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 30% des suffrages.