Résultat des législatives 2024 à Petite-Île : les premiers chiffres du 2e tour

18:28 - L'abstention va-t-elle augmenter à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 à Petite-Île ?

Le taux de participation constitue un facteur crucial des élections législatives. Dimanche dernier, l'abstention à Petite-Île lors du premier tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 50,67%. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 34,93% des électeurs dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 38,92% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux législatives 2022 représentait 67,26% au premier tour et 59,77% au second tour.