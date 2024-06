Résultat des législatives à Saint-Mars-la-Brière : l'élection 2024 en direct

12:05 - Législatives passées à Saint-Mars-la-Brière : le niveau d'abstention

Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Il y a quelques semaines, durant les précédentes élections européennes, parmi les 1 944 inscrits sur les listes électorales à Saint-Mars-la-Brière, 48,1% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 50,61% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 58,28% au premier tour. Au second tour, 59,55% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.