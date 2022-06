Résultat de la législative à Saint-Maurice : en direct

12/06/22 10:58

L'élection se déroule depuis quelques heures à Saint-Maurice et il y a encore de la marge pour remplir son devoir citoyen puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 20 heures. Ce sont 11 hommes et femmes qui sont candidats dans la seule circonscription de la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 33% des suffrages au premier tour à Saint-Maurice, devant Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. L'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et Éric Zemmour avaient obtenu 24% et 12% des suffrages. Le choix des électeurs de Saint-Maurice était resté égal au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (77% des voix). Marine Le Pen avait obtenu 23% des votes. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président nouvellement réélu pourra-t-il s'appuyer sur cette ville pour avoir une majorité à l'hémicycle ? Comme partout dans le pays, les votants de Saint-Maurice (94) seront amenés à contribuer aux résultats des législatives les 12 et 19 juin 2022.