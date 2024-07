Résultat des législatives 2024 à Charenton-le-Pont : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Comprendre l'électorat de Charenton-le-Pont : un regard sur la démographie locale

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Charenton-le-Pont montrent des tendances nettes qui pourraient peser sur le résultat des élections législatives. Avec 36% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,7%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 40,63%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 8,47% et d'une population immigrée de 14,42% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, de 7,87% à Charenton-le-Pont, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.