Résultat des législatives 2024 à Joinville-le-Pont : les premiers chiffres du 2e tour

À Joinville-le-Pont, l'une des clés de ces législatives est l'abstention. Le pourcentage de participation à Joinville-le-Pont s'élevait à 72,51% pour le 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 79,3% dans la ville, contre un taux de participation de 73,35% au second tour, soit 9 520 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,54% au premier tour. Au deuxième tour, 52,43% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Joinville-le-Pont ? La volonté de faire valoir ses droits serait par exemple en mesure d'impacter le taux de participation à Joinville-le-Pont (94340).

17:29 - Joinville-le-Pont : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Joinville-le-Pont se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 33,24% de cadres supérieurs pour 20 413 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 1 849 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (35,85%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les 2 436 résidents étrangers, représentant 12,74% de la population, participent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 3467,51 €/mois, la ville défend une économie équilibrée malgré les défis. Ainsi, Joinville-le-Pont incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.