Résultat de la législative à Saint-Max : en direct

17:18 - Les sondages, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Max ?

Avec 30,3% des suffrages exprimés, au premier round à Saint-Max, Emmanuel Macron avait glané la meilleure place à l'issue de la dernière élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon terminait deuxième à 22,31%, surclassant Marine Le Pen à 18,77% et Éric Zemmour à 7,31%. Les indications nationales des dernières heures viendront sans doute infléchir ce tableau et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour, même si on ne pourra ignorer les spécificités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a baissé à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%.