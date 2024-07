Résultat des législatives 2024 à Essey-lès-Nancy : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Essey-lès-Nancy : démographie, élections et stratégies politiques

Dans la ville d'Essey-lès-Nancy, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 13,6%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (49,68%) met en avant l'importance des thématiques de logement et d'urbanisation. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (23,72%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2 825 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,30% et d'une population étrangère de 7,37% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Essey-lès-Nancy mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,92% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.