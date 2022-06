Dans les 26 bureaux de vote de Saint-Médard-en-Jalles, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat insoumis avait enregistré 19,59% des suffrages en avril dernier. Mais il faut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,8% et 2,53% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 27,92% à Saint-Médard-en-Jalles pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Saint-Médard-en-Jalles ?

La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront probablement une résonnance à Saint-Médard-en-Jalles dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Lors de la dernière élection, à Saint-Médard-en-Jalles, Emmanuel Macron accostait en tête au 1er round de l'élection présidentielle avec 33,95% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 19,59%. Suivaient Marine Le Pen avec 19,04% et Éric Zemmour, quatrième avec 5,85%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron en pôle position à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.