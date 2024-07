Résultat des législatives 2024 à Saint-Jean-d'Illac : les premiers chiffres du 2e tour

La participation est à n'en pas douter l'une des clés des législatives. Dimanche dernier, l'abstention à Saint-Jean-d'Illac pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 26,88%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,59% au premier tour. Au second tour, 52,71% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Saint-Jean-d'Illac ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 6 887 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 21,66% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 18,93% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des Français sont par exemple en mesure d'impacter le taux de participation à Saint-Jean-d'Illac (33127).

Dans la commune de Saint-Jean-d'Illac, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Avec 52,58% de population active et une densité de population de 63 hab/km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 7,47% peut agir sur les espérances des habitants en matière de politiques sur le travail. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (88,69%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 3 416 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (16,53%) met en lumière des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,86%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Jean-d'Illac mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,19% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

16:59 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Saint-Jean-d'Illac ?

En ce jour d'élection, les 6 913 électeurs de Saint-Jean-d'Illac sont déjà allés voter il y a quatre semaines, à l'occasion des européennes. Lors des précédentes législatives, en 2022, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale a décroché 131 sièges à l'Assemblée, tandis que Ensemble en grapillait 245, et que la Nupes en récoltait 131.. Parmi les listes encore en présence dans la 6ème circonscription de la Gironde (33), qui parviendra à mobiliser le plus grand nombre de voix à Saint-Jean-d'Illac ? Les 8 bureaux de vote de l'agglomération de Saint-Jean-d'Illac sont accessibles jusqu'à 18 heures pour recevoir les citoyens. Pour visualiser les résultats du second tour à Saint-Jean-d'Illac, rendez vous sur cette page à partir de 20h.