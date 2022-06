Résultat des législatives à Saint-Nauphary - Election 2022 (82370) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le résultat de l' élection législative à Saint-Nauphary est tombé. Au sein de la 1ère circonscription du Tarn-et-Garonne, les 1470 citoyens de Saint-Nauphary ont choisi le représentant Rassemblement National. Pierre Poma a obtenu 26% des suffrages à l'échelle de la commune. Valérie Rabault (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Catherine Simonin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent avec 26% et 16% des suffrages. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs habilités à voter dans la commune au niveau de la 1ère circonscription du Tarn-et-Garonne s'élève à 44%, ce qui représente 652 non-votants. L'issue définitive de l'élection législative au niveau de cette circonscription législative dépendra de la conduite des électeurs des 62 autres communes qui lui sont rattachées.

Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment votent habituellement les citoyens de cette localité ? Pendant les élections législatives de 2017, sur les 1 356 personnes en âge de voter à Saint-Nauphary, 58,63% étaient allées voter au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 49,26% au deuxième round.

Lors de la dernière élection, à Saint-Nauphary, Marine Le Pen avait fini la course en tête au 1er round de la présidentielle avec 31,58% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,69%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 13,86% et Éric Zemmour, quatrième à 9,02%. Les mouvements nationaux des derniers jours changeront sans doute ce décor et donc le résultat des législatives dans la ville. Et pour rappel, la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans le même temps, le RN a courru après les 20%.

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 13,86% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Saint-Nauphary en avril. Et c'est sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,61% et 1,56% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc viser un total théorique de 19,03% à Saint-Nauphary pour ce premier tour des élections législatives.

Les citoyens de Saint-Nauphary ( Tarn-et-Garonne ) reprendront la direction des urnes en 2022. Ils devront participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Vers quel prétendant se tourneront-ils ? En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ?