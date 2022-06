Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était bornée à Saint-Nazaire. Mais il faut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 7,04% et 2,82% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 37,44% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Saint-Nazaire.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Nazaire ?

Les tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Saint-Nazaire. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. La coalition de gauche derrière par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans le même temps, le RN s'est rapproché des 20%. Or le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Saint-Nazaire cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 28,31% des suffrages. A la suite, se hissait Jean-Luc Mélenchon à 27,58%, puis Marine Le Pen à 16,47% et Yannick Jadot à 7,04%. Emmanuel Macron arrivait à en revanche 27,85% des suffrages en France, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour le leader de LFI.