Résultat des législatives 2024 à Pornichet : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors des élections législatives à Pornichet ? Le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 à Pornichet s'élevait à 74,01%, dimanche dernier. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 11 054 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 78,39% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 78,46% au second tour, ce qui représentait 8 677 personnes. En comparaison, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,03% au premier tour et 53,13% au second tour. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des ménages combinée avec les craintes liées à la situation géopolitique actuelle seraient capables d'avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Pornichet.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Pornichet

Comment les électeurs de Pornichet peuvent-ils impacter les résultats des élections législatives ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 24% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 40,18% de 60 ans et plus. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (57,37%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 5 872 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,14%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (10,13%) indique des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 49,22%, comme à Pornichet, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.