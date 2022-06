Résultat de la législative à Saint-Pierre-Quiberon : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Pierre-Quiberon sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Pierre-Quiberon. En direct 18:37 - La Nouvelle union populaire avait terminé au pied du podium à Saint-Pierre-Quiberon dimanche dernier Le bloc de gauche partait avec un potentiel de voix de 22,6% à Saint-Pierre-Quiberon avant le premier tour des législatives. Un chiffre correspondant au total des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Cet électorat représentait pourtant 17,32% des suffrages dans la cité lors du premier tour. La Nupes avait ainsi terminé dans les trois premiers. 15:30 - Vers un succès électoral pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Saint-Pierre-Quiberon ? Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient tout de même de tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Saint-Pierre-Quiberon. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a recueilli 36,7% des suffrages au soir du premier round des législatives le 12 juin dernier. En 2e place, la candidature Rassemblement National glane 18,54% des suffrages. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 17,32% des voix. 13:30 - À Saint-Pierre-Quiberon, les chiffres de l'abstention à l'occasion du 2e tour seront un élément décisif Au fil des dernières années, les 2095 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention représentait 21,9% des votants de la commune. L'abstention était de 21,32% au premier tour. Plus de la moitié des votants n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au second tour cette année ? Dimanche dernier, 54,3% des personnes en âge de participer à une élection à Saint-Pierre-Quiberon avaient participé à l'élection. 10:30 - Le résultat final des législatives 2022 à Saint-Pierre-Quiberon, c'est pour ce 19 juin ! Seuls les finalistes qualifiés il y a 7 jours s'affrontent dans la circonscription de Saint-Pierre-Quiberon ce 19 juin, pour le second tour des élections législatives 2022. Un nombre d'impétrants réduit. Et les 2434 votants de la cité auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans les 2 bureaux de vote et se prononcer pour ce deuxième round.

Tête de liste Liste Karol Kirchner Nouvelle union populaire écologique et sociale Jimmy Pahun Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Pierre-Quiberon Jimmy Pahun (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,94% 36,70% Karol Kirchner (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,87% 17,32% Joseph Martin Rassemblement National 15,35% 18,54% Franck Jean Marie Vallein Divers droite 6,67% 1,46% Sophie Lemoulinier Les Républicains 5,10% 10,80% Pierre-Léon Luneau Divers centre 4,56% 4,67% Florence Kappeler Reconquête ! 4,05% 4,83% Jean-Christophe Cordaillat-Dallara Régionaliste 1,79% 1,23% Alexandre Vellutini Droite souverainiste 1,53% 1,53% Corinne Brière Ecologistes 1,22% 1,53% Alain Malardé Régionaliste 0,96% 0,61% Yves Cheère Divers extrême gauche 0,95% 0,77% Rachel Le Bihan Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Pierre-Quiberon Taux de participation 53,56% 54,30% Taux d'abstention 46,44% 45,70% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46% 0,83% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58% 0,68% Nombre de votants 60 208 1 325

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Saint-Pierre-Quiberon est maintenant officiel. Les citoyens des 38 autres communes appartenant à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Saint-Pierre-Quiberon ? Le niveau de l'abstention s'établit à 46% des citoyens autorisés à voter dans la commune au niveau de la 2ème circonscription du Morbihan (soit 1 325 votants). Jimmy Pahun a raflé 37% des votes à l'échelle de la ville. Joseph Martin (Rassemblement National) reçoit 19% des votes. Enfin, Karol Kirchner (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueille 17% des suffrages.

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 34,0% des suffrages au premier tour à Saint-Pierre-Quiberon, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 21,2% et 15,3% des suffrages. Le choix des votants de Saint-Pierre-Quiberon était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (63,4% des voix), laissant donc à Marine Le Pen 36,6% des suffrages. Les votants de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Quel sera la conclusion des législatives à Saint-Pierre-Quiberon (56) à la mi-juin ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin prochains.