Résultat des législatives à Saint-Pierre-Quiberon - Election 2022 (56510)

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Pierre-Quiberon est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Morbihan

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Morbihan

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Saint-Pierre-Quiberon. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première position chez les 2440 citoyens de la 2ème circonscription du Morbihan résidant à Saint-Pierre-Quiberon. L'issue définitive de la législative au niveau de la 2ème circonscription du Morbihan résultera des choix des électeurs des 38 autres communes qui lui sont rattachées. Jimmy Pahun a accumulé 37% des voix au niveau de la ville. Il ressort devant Joseph Martin (Rassemblement National) et Karol Kirchner (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent dans l'ordre 19% et 17% des suffrages. Le taux d'abstention parmi les électeurs autorisés à fréquenter les bureaux de vote dans la commune pour cette circonscription électorale s'élève à 46%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Pierre-Quiberon Jimmy Pahun Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,94% 36,70% Karol Kirchner Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,87% 17,32% Joseph Martin Rassemblement National 15,35% 18,54% Franck Jean Marie Vallein Divers droite 6,67% 1,46% Sophie Lemoulinier Les Républicains 5,10% 10,80% Pierre-Léon Luneau Divers centre 4,56% 4,67% Florence Kappeler Reconquête ! 4,05% 4,83% Jean-Christophe Cordaillat-Dallara Régionaliste 1,79% 1,23% Alexandre Vellutini Droite souverainiste 1,53% 1,53% Corinne Brière Ecologistes 1,22% 1,53% Alain Malardé Régionaliste 0,96% 0,61% Yves Cheère Divers extrême gauche 0,95% 0,77% Rachel Le Bihan Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Pierre-Quiberon Taux de participation 53,56% 54,30% Taux d'abstention 46,44% 45,70% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46% 0,83% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58% 0,68% Nombre de votants 60 208 1 325

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Pierre-Quiberon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:00 - Quel résultat pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon à Saint-Pierre-Quiberon ? Une des questions cruciales de ces législatives 2022, en France comme à Saint-Pierre-Quiberon, reste le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait cumulé 15,28% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Il ne faut pas oublier non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,19% et 0,85% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 20,32% à Saint-Pierre-Quiberon pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Saint-Pierre-Quiberon ? La majorité a chuté à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, a courru après les 20%. Ces dynamiques des ultimes semaines auront probablement un écho sur les législatives à Saint-Pierre-Quiberon dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, à Saint-Pierre-Quiberon, Emmanuel Macron avait terminé en première position avec 34,01% des voix, devant Marine Le Pen à 21,22%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 15,28% et Éric Zemmour à 8,75%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron concluait cette première bataille avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Saint-Pierre-Quiberon ? À Saint-Pierre-Quiberon, le taux d'abstention sera indiscutablement un facteur fort de ces élections législatives 2022. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 21,9% des personnes aptes à voter dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 21,32% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat est notamment en mesure d'éloigner les citoyens de Saint-Pierre-Quiberon (56510) des bureaux de vote. 11:30 - La participation va-t-elle encore baisser à l'occasion des législatives 2022 à Saint-Pierre-Quiberon ? L'observation des résultats des précédentes élections est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette localité. Il y a 5 ans, lors des élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 54,53% au premier tour dans la commune à Saint-Pierre-Quiberon. Le taux d'abstention était de 45,96% pour le second tour. Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les isloirs ferment leurs portes à 18 heures à Saint-Pierre-Quiberon Au cas où vous doutez encore des 13 candidats au 1er tour dans la circonscription de Saint-Pierre-Quiberon, pas de stress. Les bureaux de vote ferment à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Législatives 2022 à Saint-Pierre-Quiberon : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 34,0% des suffrages au premier tour à Saint-Pierre-Quiberon, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 21,2% et 15,3% des suffrages. Le choix des votants de Saint-Pierre-Quiberon était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (63,4% des voix), laissant donc à Marine Le Pen 36,6% des suffrages. Les votants de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Quel sera la conclusion des législatives à Saint-Pierre-Quiberon (56) à la mi-juin ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin prochains.